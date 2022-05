Esporte Taça 13 Nigths agita basquete palmense no final de semana Disputa reunirá 210 atletas de 57 equipes e 11 categorias a partir das 18h de sexta-feira até domingo na escola Elizângela Cardoso

Palmas sediará no final de semana a Taça 13 Nigths de Basquete, com início nesta sexta-feira, 13, até domingo na Escola Elizângela Glória Cardoso. As partidas começam às 18h30 e vão até 22h15. Amanhã, sábado, os jogos serão das 15h45 às 22h15 e no domingo, das 15h45 às 21h. O campeonato conta com 11 categorias, 57 equipes ( femininas e masculina...