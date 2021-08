Esporte Tóquio: impulsionada pelo Brasil, América do Sul bate recorde O resultado foi possível graças à marca histórica verde-amarela e do Equador

Impulsionada pelo Brasil, a América do Sul teve seu mais significativo resultado deste século no quadro de medalhas das Olimpíadas. Os 36 pódios obtidos pela equipe brasileira e por Equador, Venezuela, Colômbia e Argentina superam os 33 da Rio-2016. O resultado foi possível graças à marca histórica verde-amarela e do Equador. Os dois países tiveram seus melhores desemp...