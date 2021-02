Esporte Título do rival ajuda o Timão na briga pela vaga na Libertadores Se o Palmeiras terminar o Brasileiro entre os seis primeiros colocados, abre vaga para o sétimo

O título do Palmeiras na Copa Libertadores da América acabou dando uma "força" para o rival Corinthians, que sonha com a classificação para a próxima edição da principal competição sul-americana de clubes. O time de Vagner Mancini ocupa a 10ª colocação no Brasileirão, com 45 pontos ganhos. Os seis primeiros garantem vaga na Libertadores, mas como o Palm...