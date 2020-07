Esporte Tênis: WTA de Tóquio é cancelado pela primeira vez, desde 1984 A decisão foi confirmada em nota oficial nesta quarta-feira (29) pela Associação de Mulheres Tenistas Profissionais (WTA, sigla em inglês)

O Comitê Executivo do torneio WTA de Tóquio (Toray Pan Pacific Open) cancelou a competição programada para novembro deste ano, diante do recrudescimento no Japão de casos do novo coronavírus (covid-19). Esta é a primeira vez que o torneio deixará de ocorrer, desde sua criação, em 1984. A decisão foi confirmada em nota oficial nesta quarta-feira (29) p...