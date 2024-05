Esporte Técnico do Verdão do Norte vê resultado importante para sequência do time na Série D Segundo o ge, com os três pontos somados, Tocantinópolis foi aos sete e colou no líder Maranhão

Em entrevista ao 'Esporte Mais', o técnico Jairo Nascimento avaliou a vitória, por 3 a 1, frente o Altos-PI, no domingo. De acordo com informações do ge, na visão do treinador, o Tocantinópolis fez um grande jogo e conquistou uma vitória importante para sequência do Brasileiro Série D. Confira aqui a tabela.