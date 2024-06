Esporte Técnico do Verdão analisa último confronto e diz já estudar estratégias para encarar o River (PI) Após empatar no último jogo do Brasileirão Série D, o Tocantinópolis garantiu a vice-liderança do grupo A2

A equipe do Tocantinópolis ficou no empate com o Maranhão por 1 a 1 na 9ª rodada do Brasileirão Série D, que ocorreu nesta terça-feira (18), o resultado garantiu que o TEC subisse para a vice-liderança do torneio com 15 pontos, atrás apenas do Altos (PI). Após a partida, o técnico do Verdão analisou o último confronto. Em entrevista exclusiva ao JTo, o...