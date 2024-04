Esporte Técnico do Paraiso diz que estuda o Vila Nova (GO) e mira terceira fase do Feminino A3 Equipe avançou para a segunda fase após vencer o Ypiranga (PA), por 3 a 1, no último sábado (27)

A equipe do Paraíso Esporte Clube avançou para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino A3. Nesta rodada o time enfrentará o Vila Nova (GO). O primeiro jogo será no Tocantins, mas, a data e o horário ainda não foram definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogo de volta será na casa do adversário, em Goiás. Em entrevista ao JTo...