Esporte Técnico do Paraíso tem apenas uma dúvida para o confronto contra o JC pelo Brasileiro Feminino Léo Rios afirma que do time que empatou com o Vitória na rodada passada apenas uma das laterais é dúvida para o jogo deste sábado, 22, contra o time amazonense, às 16 horas, no estádio Pereirão, em Paraíso do Tocantins

Na busca por uma vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2, o Paraíso entra em campo neste sábado, 22, para encarar o JC Futebol Clue (AM), pela segunda rodada da fase de grupos do torneio nacional. A partida será às 16 horas, no estádio Pereirão, em Paraíso do Tocantins, e terá transmissão ao vivo pelo aplicativo e site do MyCujoo. Para o jogo...