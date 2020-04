Esporte Técnico do Barcelona diz que conta com Philippe Coutinho para a próxima temporada Meia está emprestado ao Bayern de Munique, onde jogou 32 partidas, fez nove gols e deu oito assistências. O clube alemão já deixou claro que não pretende contratá-lo ao término do empréstimo

Embora esteja na lista de dispensados do Barcelona, de acordo com a imprensa espanhola, o atacante Philippe Coutinho parece ter o respaldo do técnico Quique Setién para retornar e permanecer no clube. O brasileiro está emprestado ao Bayern de Munique, onde não vem apresentando um bom futebol. "Coutinho é um grande jogador e gosto dele. Ele é do Barcelona e para sair...