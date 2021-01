Esporte Técnico do Atlético-GO festeja atuação de Jean em vitória Goleiro defendeu um pênalti e converteu outro em vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0

No próximo domingo (31), o Atlético-GO recebe o São Paulo no Estádio Antônio Accioly com um desfalque importante: o goleiro Jean, que pertence ao tricolor e não poderá jogar por cláusula contratual - está emprestado ao rubro-negro pelo clube paulista. O treinador do Dragão, Marcelo Cabo procura minimizar a ausência do camisa 1, diz que os outros goleiros ...