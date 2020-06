Esporte Técnico do Arsenal apoia David Luiz: 'Vou defendê-lo com tudo o que tenho' Zagueiro foi responsável por uma falha no primeiro gol e depois pênalti, que culminou em sua expulsão, no clássico contra o Manchester City

Uma falha, o pênalti cometido e a expulsão sofrida na derrota do Arsenal para o Manchester City, quarta-feira, no retorno do Campeonato Inglês, após a pandemia do novo coronavírus, não diminuíram a credibilidade do zagueiro David Luiz com o técnico Mikel Arteta do time londrino. "Pessoalmente, vou defendê-lo com tudo o que tenho, porque acredito nele. Ele tem-me ...