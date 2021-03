Esporte Suspensão de atividades esportivas no TO, leva jogo do Palmas na Copa do Brasil para Belo Horizonte Partida no Nilton Santos, na Capital, estava marcada para quarta-feira, 17, um dia depois que as medidas anunciadas pela gestão de Mauro Carlesse (DEM) passam a valer; Confronto agora será no estádio Independência, às 15h30, na quinta-feira, 18

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira, 12, a mudança no local e horário do confronto da primeira fase da Copa do Brasil 2021 entre Palmas e Avaí (SC). Antes marcado para a próxima quarta-feira, 17, às 20 horas, no Nilton Santos, na Capital, o jogo será na quinta-feira, 18, em Belo Horizonte (MG), às 15h30, no estádio Independência. A decisã...