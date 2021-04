Esporte Sucesso em torneios nacionais na Europa, ligas de clubes fracassaram no Brasil Ideia de equipes ganharem independência das federações e organizarem as próprias competições já é posta em prática em vários países

Não é exatamente nova a discussão que explodiu no futebol no último final de semana. Embora a proposta da Superliga europeia tenha levado a questão a um patamar inédito, o que gerou forte reação e fez o plano ser suspenso, a ideia de clubes ganharem independência das federações e organizarem as próprias competições já é posta em prática em vários países. O exempl...