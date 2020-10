Esporte STJD adverte Carol Solberg por protesto contra Bolsonaro Jogadora foi denunciada pela procuradoria do tribunal desportivo por ter gritado "Fora, Bolsonaro" durante uma entrevista após etapa do Circuito Brasileiro em Saquarema (RJ) no último dia 20

A jogadora de vôlei de praia Carol Solberg, 33, recebeu uma multa de R$ 1.000, convertida em advertência, em julgamento virtual do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do vôlei, nesta terça-feira (13). A decisão foi tomada pela 1ª Comissão Disciplinar. Cabe recurso ao plenário do órgão. Carol Solberg foi denunciada pela procuradoria do tribunal desportivo por te...