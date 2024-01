O Sparta perdeu para o Catanduva(SP) por 1 a 0 pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo ocorreu na última sexta-feira, no estádio Silvio Salles, na casa do adversário.

Apesar de pressionar muito, os donos da casa exageraram no número de chances claras desperdiçadas. O time chegava com facilidade ao ataque e até mesmo conseguia invadir a área adversária, mas na hora de concluir a gol, falhou repetidas vezes.

Para piorar o cenário para os paulistas, a equipe ainda perdeu Biel, expulso aos 24 minutos do segundo tempo.

Depois disso, o Sparta até conseguiu ocupar mais o campo de ataque do Catanduva, mas já nos acréscimos, Gui fez ótima jogada pela direita e cruzou. A bola desviou em Caio e morreu no fundo do gol, dando a vitória aos donos da casa.

Com o resultado, o Catanduva vai a quatro pontos e assume provisoriamente a liderança do Grupo 2. Já o Sparta segue zerado e fica na lanterna da chave. A rodada ainda conta com a partida entre Portuguesa (RJ) e Atlhetico (PR).

As duas equipes encerram a participação na primeira fase da Copinha na próxima segunda-feira, 8, novamente no Silvio Salles. Às13h15 o Sparta encara a Portuguesa (RJ) enquanto às 15h30 o Catanduva recebe o Athletico (PR).

Goleada

O Sparta perdeu de goleada para o Athletico Paranaense(PR), por 9 a 0, na estreia dos times na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo ocorreu no Estádio Silvio Salles, em Catanduva (SP), sede do Grupo 2, na noite da última terça-feira, 2.