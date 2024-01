A Sociedade Desportiva Sparta se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta segunda, 8, com uma derrota de 3 a 0 para a Portuguesa (RJ). O confronto ocorreu no Estádio Silvio Salles, em Catanduva, São Paulo. Essa é a primeira participação do time na Copinha.

A equipe entrou no torneio depois de herdar a vaga do Palmas, que desistiu da competição e acabou punido pela Federação Tocantinense de Futebol.

O Tricolor do Norte, como é conhecido, deixou o campeonato com o pior ataque e a pior defesa do grupo dois. O time está na última colocação da tabela com uma negativa de menos 13 pontos, zero vitórias, zero empates, três derrotas nos três jogos disputados e 0% de aproveitamento.

O time araguainense já estava desclassificado desde a segunda rodada, quando perdeu por 1 a 0 para o Catanduva (SP) com um gol contra. Na estreia contra o Athletico, o clube tocantinense levou uma goleada de 9 a 0.

Jogo contra a Portuguesa

Aos 44 minutos do primeiro tempo, Lucas, o camisa 15 da Portuguesa, recebeu na boca da grande área e mandou no canto esquerdo da rede, o que abriu o placar para a equipe carioca.

No finalzinho do primeiro tempo, aos 45 minutos, a Sparta teve uma incrível chance de igualar o jogo após um cruzamento à direita, com o toque do camisa 17, Jhony Herick, para Dhanylo, camisa 15, que com o goleiro caído chutou pra fora. Apesar de cinco minutos de tempo complementar, a Sparta não conseguiu o empate.

Durante o segundo tempo, a Portuguesa fez o segundo gol, com o camisa 16, Paulo Gustavo, após uma cobrança de falta na grande área,2 a 0. O terceiro gol saiu aos 44 minutos com o camisa 18, Wisley. Apesar de seis minutos de acréscimo, a equipe tocantinense não conseguiu pontuar.