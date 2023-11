Sparta e Bela Vista definirão a taça do Campeonato Estadual de futebol Sub-20 hoje, 4. O jogo acontecerá às 16h, no Estádio Mirandão, em Araguaína. O confronto será aberto ao público e determinará o destaque na categoria de base do futebol tocantinense.

É a primeira vez que o Bela Vista chega à decisão do torneio. Para o Sparta, é a segunda edição seguida que o clube terá a oportunidade de disputar a taça. No ano passado, o Palmas Futebol e Regatas ficou com o título ao vencer o Sparta por 4 a 1 e somar 7 a 3 no agregado.

No jogo de ida da final, no Estádio Heraldão, em Cachoeirinha, que resultou em um empate de 1 a 1, Murilo, jogador do Sparta fez o gol que abriu o placar. Welinton do Bela Vista fez o gol do empate em favor dos anfitriões.

Em caso de novo empate na volta hoje, o campeão será decidido através dos pênaltis. O campeão do duelo terá vaga na Copa do Brasil Sub-20 do próximo ano.

A arbitragem do jogo será feita por Dagoberto Modesto, de Gurupi. Fernando Gomes, de Palmas, será o assistente número 1, enquanto Claudino Cavalcante, de Gurupi, será o assistente número 2. Tarcísio Matos, de Palmas, será o quarto árbitro, e Mário Marques Soares (Maninho) atuará como representante técnico.

Relembre os confrontos entre as duas equipes

Nos confrontos anteriores, as equipes protagonizaram quatro emocionantes jogos ao longo do campeonato. Na primeira fase, o Bela Vista jogou em casa e perdeu para o Sparta por 2 x 1.

Nas fases finais, as duas equipes garantiram vitória em pelo menos um jogo. O Bela Vista conquistou uma vitória em casa de 3 x 0, no estádio Heraldão contra o Sparta. O Sparta respondeu com uma vitória por 3 x 0, em jogo de volta, no Estádio Mirandão. A disputa seguiu para os pênaltis, onde o Sparta triunfou por 5 x 4 em cima do Bela Vista.

Mesmo com a derrota, o Bela Vista se classificou para as semifinais, por índice técnico.

O Sparta acumulou duas vitórias, enquanto o Bela Vista registrou uma. O confronto entre as equipes no campeonato ainda inclui um empate entre os dois times.

Os dois grupos chegaram à final com destaque em duas categorias do campeonato. O Bela Vista teve a defesa menos vazada durante as rodadas e o Sparta se sobressaiu como um dos times com o ataque mais positivo.

Esta edição do tocantinense de futebol contou com 18 times, divididos em três grupos (A, B e C), cada um composto por seis equipes disputando jogos de ida e volta.