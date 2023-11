A Sociedade Desportiva Sparta superou o Bela Vista Futebol Cachoeirense dentro de casa, no estádio Mirandão, em Araguaína, e conquistou o título de campeão do Tocantinense de Futebol Sub-20, deste ano, ao vencer por 3 a 2, nos pênaltis.

A partida decisiva ocorreu neste sábado, 4, quando as equipes empataram em 1 a 1, mais uma vez, e precisaram definir o torneio com chutes diretos ao gol e no limite da grande área. No primeiro jogo da finalíssima, no estádio Heraldão, em Cachoeirinha, também terminou empatado em 1 a 1, no dia 28 de outubro.

Jogo final

Na decisão, Welinton Caça Rato abriu o placar para o Bela Vista aos 41 minutos do primeiro tempo, enquanto Xingu igualou para o Sparta aos 28 minutos da etapa complementar.

Mesmo com duas defesas do goleiro Marcos Daniel e os gols marcados por Vitinho e Marquinhos do Bela Vista, nos pênaltis, o Sparta levou a melhor com os gols de Gabriel Santos, Caio e Luide.

O desfecho emocionante da partida e a vitória nas penalidades deram ao Sparta o título de campeão estadual Sub-20. Com a conquista o Sparta vai representar o Tocantins na Copa do Brasil e na Copa São Paulo da categoria, no próximo ano

Campeonato Sub-20

O torneio é organizado pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF) e, este ano, contou com a participação de 18 times que foram divididos em três grupos (A, B e C), cada um composto por seis equipes. A competição iniciou no dia 19 de agosto e, de acordo com a FTF, até as finais foram realizados 66 jogos, com 242 gols marcados e uma média de 3.66 gols por partida.