Esporte Skate do Brasil chega a cinco medalhas olímpicas, duas em Paris, e se torna top 10 Bronze de Augusto Akio na modalidade park deixa esporte com mesmo número de pódios do basquete; judô lidera com 28

A medalha de bronze de Augusto Akio, 23, em Paris-2024, elevou o skate ao top 10 do Brasil pela quantidade de pódios em Olimpíadas. Akio "medalhou" no skate park, assim como Pedro Barros, quarto agora, tinha feito em Tóquio-2020 (prata) Também na edição no Japão,