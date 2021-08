Esporte Sertões 2021 consagra Thiago Fraga em sua estreia no maior Rally das Américas Piloto de Palmas faturou pódio na competição de off road que percorreu sete estados

Teve pódio tocantinense na 29ª edição do Rally dos Sertões. Thiago Fraga, irmão de Felipe Fraga, faturou o título na categoria UTV 3. O piloto faturou o prêmio ao lado do navegador Alvaro Amarante. A prova é conhecida por ser desafiadora tanto para quem encara com o objetivo de superá-lo, quanto para os que aceleram e conseguem terminar na frente. “O pódio ...