Esporte Serra do Estrondo Race + Tour está com inscrições abertas Competição será realizada em outubro na cidade de Paraíso do Tocantins

Paraíso do Tocantins será o palco da primeira edição da prova Serra do Estrondo Race + Tour, em um dos principais cartões postais da cidade. As inscrições já estão abertas. A competição está prevista para o dia 17 de outubro, com largada às 6 horas da manhã. A competição envolverá uma premiação de R$ 9.000,00 em dinheiro. As inscrições variam entre R$ 30 ...