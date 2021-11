Esporte Semifinais do sub-20 e início da Segunda Divisão movimentarão o fim de semana Quatro partidas serão realizadas neste final de semana pelo futebol estadual

A bola vai rolar neste final de semana pelo futebol tocantinense. Neste sábado, 20, quatro times iniciam a briga pelas vagas na decisão do sub-20. No domingo, 21, será a vez dos clubes que participarão do Campeonato Tocantinense da Segunda Divisão darem o pontapé inicial na competição. No Campeonato Estadual Sub-20, o Araguacema recebe o Interporto, às 16 horas,...