Esporte Sem vencer, Palmas e Tocantinópolis estreiam na Série D 2021 Tricolor da Capital seguiu roteiro de 2020 e perdeu por 3 a 2 para o Imperatriz; jogando em casa, o TEC empatou com o Moto Club, 1 a 1

Palmas e Tocantinópolis entraram em campo neste domingo, 6, pela primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. Em Tocantinópolis, o time da casa empatou com o Moto Club (MA), 1 a 1. Em Imperatriz, o Palmas até saiu na frente do Cavalo de Aço, mas acabou derrotado, 3 a 2. Os times fazem parte do Grupo A2, na próxima rodada, o Palmas joga e...