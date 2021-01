Esporte Sem protocolos, Palmeiras é recebido com festa e aglomeração após Libertadores Torcedores não respeitaram uso de máscara e distanciamento social; clube mobilizou uma equipe de seguranças e parte da avenida Marquês de São Vicente foi interditada.

Com mais de 13 mil novos casos de Covid-19 e 200 óbitos registrados nas últimas 24 horas no estado de São Paulo, o Palmeiras foi recebido com aglomeração na chegada ao Centro de Treinamento (CT) da equipe, na Barra Funda (zona oeste da capital), após o título da Libertadores conquistado neste sábado (30) no Rio de Janeiro. Mais de mil torcedores —a maioria jovens...