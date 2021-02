Neste domingo, 14, Palmas e Tocantinópolis decidem o título de Campeão Tocantinense 2020. A partida será às 15h30, no estádio Nilton Santos, na Capital. O título da competição vale uma vaga na Copa do Brasil, Copa Verde e no Campeonato Brasileiro da Série D deste ano. O vice-campeão assegura vaga na fase preliminar da Série D.

Diferente do primeiro confronto em Tocantinópolis, o jogo será com portões fechados e os torcedores podem acompanhar a partida através da página do Palmas no YouTube. A Federação Tocantinense de Futebol informou nesta sexta-feira, 12, que o árbitro deverá relatar na súmula do jogo se torcedores estiveram nas arquibancadas. A FTF afirma que a presença de pessoas não autorizadas representará infração grave, que será relatada ao Tribunal de Justiça Desportiva do Tocantins (TJD-TO).

Polêmica

Na última quarta-feira, 10, os dois times ficaram no empate, 3 a 3, em Tocantinópolis. A partida teve muitas polêmicas dentro e fora de campo. Os donos da casa reclamaram que as decisões da arbitragem foram cruciais para o placar final do jogo, o TEC chegou a abrir dois gols de vantagem, mas viu o Palmas empatar com dois gols de pênaltis. O Verdão do Norte também reclama da não marcação de uma penalidade a favor do time e chegou a divulgar uma nota de repúdio e solicitar que a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) e a Comissão Estadual de Arbitragem tomassem providências sobre a atuação da arbitragem.

Essa é a quarta vez que os dois times fazem a decisão do Estadual. Até aqui, o time da Capital levou a melhor com uma pequena vantagem e ficou com o título em 2001 e 2019, já o TEC garantiu o título em cima do rival em 2002. Dono de sete títulos (2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2018 e 2019) o Palmas chega na sua 11ª final do Campeonato Tocantinense. O TEC chega na sua 10ª final, com três títulos conquistados (1993, 2002 e 2015). O time do interior chegou a conquistar um título quando o torneio estadual ainda era disputado de forma amadora em 1990. O campeonato passou a ser profissional a partir de 1993 e conta com 28 edições realizadas.

Retorno

Para o segundo jogo da decisão o Palmas deve ter mudanças. O meia Tchô deve retornar ao time após ficar de fora do primeiro confronto por conta de lesão. Outra novidade no time do técnico Gottardo deve ser o meia-atacante Bruninho, que começou no banco, mas entrou muito bem no segundo tempo da partida contra o TEC, sofreu um pênalti e ajudou o Palmas a empatar o jogo, com um gol no final da partida.

Pelo lado do Tocantinópolis, o time deve ser o mesmo que entrou em campo no primeiro jogo: Paulo Henrique, Fabrício, Leo Amaral, Bruno Camolandia, Denilson, Bideu, Sávio, Silas, Dhonata, Jheimy e Gil Macena. O destaque é para Dhanota. O camisa 10 marcou no jogo passado e é quem comando o meio campo do Verdão do Norte. No banco, o técnico Neto Costa tem o experiente atacante Tety, autor de um dos gols no jogo passado.

Um novo empate leva a decisão para os pênaltis e uma vitória simples para qualquer um dos lados é o suficiente para o vencedor levantar o troféu.