Hexacampeão mundial de Fórmula 1 e vencedor em todas as categorias do automobilismo na carreira, o inglês Lewis Hamilton fez um desabafo nesta segunda-feira (27) em suas redes sociais. Confinado em sua casa na Inglaterra por conta da pandemia do novo coronavírus, o piloto da Mercedes relatou que sente muita falta de estar nas pistas, coisa que ele não deixou de fazer desde que sentou em um carro de kart aos oito anos de idade.

"Eu sinto falta de correr todos os dias. É a primeira vez desde os 8 anos que não inicio uma temporada. Quando você vive e respira algo que ama, quando desaparece, definitivamente existe um grande vazio. Mas sempre há pontos positivos a serem tirados desses tempos. No momento, todos temos tempo no mundo para refletir sobre a vida, nossas decisões, nossos objetivos, as pessoas que temos ao nosso redor, nossas carreiras. Hoje, vemos céus mais claros em todo o mundo, menos animais sendo abatidos para o nosso prazer, simplesmente porque nossas demandas são muito menores e todos ficam", escreveu Hamilton em seu Instagram.

Mesmo triste por não poder competir, o hexacampeão mundial destacou que esse período de quarentena tem servido para o mundo fazer um balanço para que, após o controle da pandemia, as atividades sejam retomadas da melhor forma.

"Não vamos voltar da mesma forma que passamos neste momento difícil, vamos sair com isso melhor conhecimento do nosso mundo, mudando nossas escolhas e hábitos pessoais. Vamos sair disso como um novo nós, um novo revigorado, mais apto, mais saudável e mais focado, mas, acima de tudo, mais gentil, mais generoso e gracioso, e cuidar do nosso mundo e das pessoas nele. Espero que todos façamos", completou.

Hamilton tem sido muito ativo em suas redes sociais neste período de quarentena em quase todo o planeta. Ele sempre faz alertas aos seus fãs sobre a necessidade de se obedecer as recomendações das autoridades de saúde e ainda destaca a importância da lavagem correta das mãos, segundo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com a Fórmula 1, o plano é realizar entre 15 e 18 corridas na temporada de 2020, com começo previsto para o dia 5 de julho, na Áustria. Na sequência, o campeonato passaria por outros países da Europa e se deslocaria para Ásia, Américas e Oriente Médio, terminando em dezembro.