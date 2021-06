Esporte Sem Copa América em 2020, Conmebol deixou de arrecadar US$ 161,7 milhões O torneio é o 2º mais lucrativo para a entidade, atrás apenas da Copa Libertadores da América

Confirmada no Brasil, a Copa América tem um peso significativo para a receita da Conmebol. O torneio é o 2º mais lucrativo para a entidade, atrás apenas da Copa Libertadores da América, segundo o relatório financeiro de 2020 da entidade. Segundo a Conmebol, a Copa América de 2019, também realizada no Brasil, conseguiu arrecadar US$ 118,2 milhões. Isso significou 24,3% ...