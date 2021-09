Esporte Sem chances de classificação, Tocantinópolis poderá dar uma forcinha para o Palmas Se vencer o Moto Club, o Verdão do Norte ajudará empurrar a classificação do Tricolor da Capital

O elenco do Verdão do Norte seguiu nesta quinta-feira,2, rumo a São Luiz do Maranhão, onde enfrentará o Moto Club pelo último desafio do Brasileiro Série D. Se vencer, o Tocantinópolis poderá ajudar o Palmas, já que a equipe maranhense é a quarta colocada com 18 pontos, enquanto que o Tricolor da Capital está em quinto com 17 pontos. Tocantinópolis encara seu úl...