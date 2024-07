Esporte Sem chances de classificação, Capital empata com União-MT no Brasileiro Série D Partida foi disputada neste sábado (13), no Nilton Santos, em Palmas, sem a presença da torcida

O Capital empatou com o União Rondonópolis-MT em 2 a 2, neste sábado (13), no Nilton Santos, em Palmas. A partida não teve a presença da torcida por falta da renovação de um laudo técnico. Este foi o último jogo do time em casa, pela Série D. As duas equipes entraram em campo apenas para cumprir tabela. Os gols do Capital foram marcados por Hugo Moreno e Weslley. O rubr...