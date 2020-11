Esporte Sem chances de avançar e na busca pelo primeiro ponto na Série D, Palmas recebe o Atlético (BA) Partida será nesta sexta-feira, 13, com portões fechados, no estádio Nilton Santos

Palmas entre em campo nesta sexta-feira, 13, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, para encarar o Atlético de Alagoinhas (BA). A partida do Grupo A6 será às 16 horas, no estádio Nilton Santos, na Capital, mas tem pesos diferentes para os dois times. Os tocantinenses apenas cumprem tabela, não têm chances de avançar na competição e lutam apenas para t...