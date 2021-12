Esporte Seletiva define judocas para etapa da Gymnasíade 2022 Competição envolveu atletas da classe Sub-18 que representarão o Tocantins no evento nacional

Uma seletiva estadual realizada em Palmas, esta semana, definiu os judocas da categoria sub-18 que representarão o Tocantins na etapa nacional da Gymnasíade Escolar 2022. A competição foi realizada pela Federação de Judô do Estado do Tocantins (Fejet), em parceria com a Federação Tocantinense de Desporto Escolar (FTDE). A competição determinou a equipe que irá representar o...