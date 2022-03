Esporte Seleção Tocantinense Infanto-Juvenil se prepara para o Brasileiro de Seleções da Primeira Divisão Mulherada representará o estado em Saquarema, no Rio de Janeiro

A Seleção Tocantinense Infanto-Juvenil disputará nos dias 21 a 26 de março o Brasileiro de Seleções da Primeira Divisão em Saquarema (RJ), berço do vôlei no país. A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). A definição das 12 atletas que representarão o estado se deu por meio de uma seletiva realizada no dia 15 de janeiro. A equi...