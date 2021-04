Esporte Seleção feminina sobe para sétimo no ranking da Fifa e passa Austrália Brasil vai ao pote dois do sorteio olímpico, com Suécia e Grã-Bretanha

O Brasil avançou uma posição na atualização desta sexta-feira (16) - a primeira de 2021 - no ranking de seleções femininas da Federação Internacional de Futebol (Fifa). As brasileiras ocupam o sétimo lugar, com 1.970 pontos, ultrapassando a Austrália (que caiu para nono) e desempatando com o Canadá (que permanece em oitavo). A atualização computou os res...