Esporte Seleção do Tocantins fatura a 3ª posição na Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada Evento reuniu competidores nas provas de Contrarrelógio, Resistência e Circuito

Após três dias de provas, no circuito montado na TO 50, em Palmas, definiram-se as equipes campeãs da 43ª edição da Copa Norte e Nordeste de Ciclismo. De acordo com o quadro geral, a Seleção Paraense ficou com a primeira posição, totalizando 772 pontos. O segundo lugar é da Seleção Baiana que finalizou com 678 pontos, enquanto que a Seleção Tocantinense carimbou o terceiro l...