O técnico Tite comandou nesta quinta-feira (12) de manhã o último treino preparatório da seleção brasileira antes de enfrentar a Venezuela pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. O jogo será nesta sexa-feira, às 21h30, no estádio do Morumbi.

No quarto dia de atividades na Granja Comary, Tite orientou um trabalho técnico-tático sem divisão entre titulares e reservas e não permitiu a transmissão das atividades de bolas paradas defensivas - a imprensa não tem acesso ao local de treinos por causa dos protocolos de segurança contra a Covid-19. Ontem (11), no entanto, ele havia feito um esboço de escalação com quatro mudanças em relação à última formação, que venceu o Peru em outubro.

Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Allan e Douglas Luiz; Gabriel Jesus, Everton Ribeiro e Richarlison; Roberto Firmino é o provável time.

Ao longo do treino de ontem Tite também fez variações entre Allan e Bruno Guimarães para ocupar a vaga que seria de Casemiro (cortado pelo diagnóstico de Covid-19) ou Fabinho (lesionado). Além deles, são desfalques Neymar (que pode ficar à disposição para o próximo jogo, na terça-feira), Philippe Coutinho e Rodrigo Caio, com problemas físicos, além de Éder Militão, que contraiu coronavírus.

Em campo, logo após o aquecimento, houve divisão do grupo em dois para uma atividade sem goleiros em espaço reduzido. Um time tinha Danilo, Felipe, Thiago Silva, Alex Telles, Allan, Arthur, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus, Éverton Cebolinha e Pedro. Já o outro, de colete: Gabriel Menino, Marquinhos, Diego Carlos, Renan Lodi, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Vini Júnior, Richarlison e Roberto Firmino.

A seleção embarca no fim do dia para São Paulo e se concentra em hotel até duas horas antes de a bola rolar.