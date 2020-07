Esporte Seleção brasileira aderiu à camisa amarela após derrota para o Uruguai no Maracanazo Em 1953, concurso realizado pelo jornal carioca Correio da Manhã, em parceria com a então Confederação Brasileira de Desportos, determinaria as novas cores da indumentária brasileira, branca até então

Símbolo do futebol brasileiro e de seu reconhecimento global como país apaixonado pelo esporte, a camisa amarela da seleção, consagrada como pentacampeã mundial, nasceu do trauma nacional no Maracanazo. A derrota de virada para os uruguaios, por 2 a 1, marcou a última vez que o Brasil utilizou uniforme branco, sua cor oficial até então, em Mundiais. Em 1953, concu...