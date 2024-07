Esporte Seleção amplia fiascos dentro e fora de campo e deixa de ser protagonista A seleção brasileira caiu nas quartas de final da Copa América para o Uruguai e acumulou mais um fracasso dentre tantos nos últimos anos

O Brasil deixou de ser o protagonista no cenário mundial e até no próprio continente. Sem ganhar uma Copa do Mundo desde 2002, a seleção está no sexto lugar das Eliminatórias e decepcionou mais uma vez nessa Copa América. O recorte de apenas cinco anos, desde a Copa América de 2019, mostra que a CBF está perdida a dois anos da próxima edição da Copa do Mundo. O Bras...