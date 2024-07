Esporte Segundona Tocantinense: veja tabela, regulamento e 13 times que encaram o campeonato O torneio oferece vaga para a elite do futebol e tem previsão de início para o dia 27 de setembro

A tabela e o regulamento do Campeonato Tocantinense da Segunda Divisão foram divulgados na tarde desta segunda-feira (22) pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF). Esse ano a competição contará com 13 equipes e o início do torneio está previsto para o dia 27 de setembro. O campeonato é regional, o campeão e o vice garantirão o direito de integrar o ...