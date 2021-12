Esporte Segunda rodada do Estadual Feminino é marcada por 8 gols Estádio Nilton Santos se tornou palco de três partidas neste sábado

O fim de semana começou movimentado no futebol tocantinense com a segunda rodada do Estadual Feminino. Seis equipes seguem na busca pela vaga do Campeonato Brasileiro Série A 3. Neste sábado,o 1º BPM venceu o Interporto por 4 a 2. Janaina marcou os dois gols do Tigre portuense. Já Roberta,Larissa,Ray e Leilane anotaram para a equipe de Palmas. Já no due...