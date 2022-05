Esporte Segunda fase e etapa final do Estadual Série Prata tem nova sede Reunião entre as equipes esta semana definiu que Pequizeiro, no noroeste do estado, sediará a decisão da 2ª divisão

As 12 equipes classificadas para a segunda fase do Estadual Série Prata de Futsal se reuniram de forma online e definiram a mudança da sede para segunda fase e etapa final da competição. De acordo com a Federação Tocantinense de Futebol de Salão (FTFS), por questões financeiras, as equipes de Gurupi não conseguiram cumprir o caderno de encargos e abriram mão de sediar o...