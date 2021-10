Esporte Segunda etapa do Estadual de Jiu-jitsu reúne centenas de atletas em Palmas Competição contou com a participação de atletas do Tocantins, Pará e Goiás

Cerca de 160 atletas disputaram a segunda etapa do Campeonato Estadual de Jiu-jitsu. A competição realizada no complexo esportivo do Centro Universitário Luterano de Palmas, foi dividida por tabela de peso e categorias. Na categoria Absoluto faixa preta, os destaques foram: Marcus Vinícius Lopo Ruiz (campeão); Judah Benhur (vice-campeão); Wesley Rodrigues Alves ...