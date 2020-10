Será realizada no próximo sábado, 31, no kartódromo Rubens Barrichello, em Palmas, a segunda etapa do Campeonato Estadual de Kart. Será o retorno das etapas da competição, após sete meses de paralisação, por conta da pandemia. De acordo com a organização, serão seis categorias na disputa: Mirim (criança de 6 a 8 anos), F400 Júnior, F400 Novatos, F 400 Graduado, Sênior e Super Sênior. São esperados 26 pilotos e além dos tocantinenses, o evento terá corredores de Brasília (DF), Teresina (PI) e Goiânia (GO).

No sábado, os treinos livres e a tomada de tempo estão previstos para iniciar às 9 horas. Já as disputas estão marcadas para começar às 14h30. A presença do público será restrita e o uso de máscara é obrigatório para os pilotos e seus acompanhantes. A competição é realizada Federação Automobilística do Tocantins (FAT), com apoio da Associação Kart Clube de Automobilismo de Palmas (Kcap).

“Durante a etapa que acontece no próximo sábado, será controlada a entrada do público, obrigatoriedade do uso de máscara e o distanciamento dentro dos boxes de cada piloto. Com isso, vamos limitar o número de pessoas para evitar a disseminação da Covid-19”, disse Maycon Duarte, um dos organizadores do evento.

Questionado sobre a ausência da categoria F400 Batom, classe voltada apenas para mulheres e que teve lugar na primeira etapa, Duarte disse que nessa segunda prova, as mulheres que irão correr estarão nas categorias F400 Júnior e F400 Novatos, mas que nas próximas etapas, previstas para 5 e 6 de dezembro, a categoria F400 Batom poderá voltar.

No início do ano, a programação era que o Estadual de Kart tivesse oito provas, mas a pandemia mudou os planos e agora só serão quatro. Os destaques da primeira etapa, disputa em março, ficaram por conta de Swellen Yano que venceu na categoria F400 Batom e Vitor Faleiro vencedor da F400 Graduado. A etapa também teve Arttur Palac campeão na F400 Júnior e Sandrei na F400 Super Sênior.