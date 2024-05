Esporte Segunda edição do PMW Ultimate Fight terá 13 lutas e será no dia 25 de maio Evento reunirá lutadores de MMA, K1 e muay thai e será realizado na na Arena Bacuri, em Palmas, a partir da 18h. entrada é um quilo de alimento não perecível

A segunda edição do PMW Ultimate Fight reunirá atletas do Tocantins, Pará, São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal que serão desafiados em 13 lutas. De acordo com a Secretaria dos Esportes e Juventude (Seju), o evento será realizado no dia 25 de maio, às 18h, na Arena Bacuri, em Palmas e contará com lutadores de MMA, K1 e muay thai. A entrada é um quilo ...