Esporte Santos sofre com expulsões, que têm atrapalhado seu desempenho na temporada Com o segundo amarelo recebido por Alison aos 46 do segundo tempo, esta foi a quinta vez que um jogador do Peixe foi expulso nos últimos nove jogos

Pouco antes do apito final na derrota por 2 a 1 diante do Palmeiras, o Santos viu se repetir um cenário que o tem atrapalhado muito na atual temporada: terminar partidas com dez jogadores. Com o segundo amarelo recebido por Alison aos 46 do segundo tempo, esta foi a quinta vez que um jogador do Peixe foi expulso nos últimos nove jogos. A primeira delas aconteceu no clá...