Esporte Santos perde pênalti, joga mal e ajuda Fortaleza a respirar no Brasileiro Com o resultado, os donos da casa empurram o Vasco para a zona de rebaixamento e alcançam a 14ª colocação, com 35 pontos

O Fortaleza venceu o Santos por 2 a 0 nesta quinta-feira (21), no Catelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Juninho e Wellington Paulistas marcaram pelo clube cearense. Com o resultado, os donos da casa empurram o Vasco para a zona de rebaixamento e alcançam a 14ª colocação, com 35 pontos. O Santos viu Jean Mota perder um pênalti e o rival abrir o placar...