Esporte Santos perde da Ponte e dá adeus ao Paulista nas quartas Equipe de Josualdo chegou a abrir o placar, mas levou a virada após expulsão de Marinho, ainda no primeiro tempo

O Santos perdeu de virada para a Ponte Preta nesta quinta-feira (30), por 3 a 1, na Vila Belmiro, e acabou se despedindo do Campeonato Paulista nas quartas de final. Na próxima fase, o time de Campinas encara o Palmeiras. Com um jogador a menos desde o fim do primeiro tempo, quando Marinho, então melhor atleta da equipe na partida, foi expulso por deixar o braço ...