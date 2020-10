Esporte Santos e Robinho anunciam suspensão de contrato Atleta foi condenado em primeira instância na Itália por violência sexual de grupo, em 2017, fato que trouxe enorme repercussão para o retorno do atleta à Vila Belmiro

O contrato entre Santos e Robinho, 36, para uma quarta passagem do atacante pelo clube, anunciado no último sábado (10), foi suspenso no começo da noite desta sexta-feira (16), após intensa pressão de patrocinadores e torcedores. Praticamente ao mesmo tempo, clube e jogador comunicaram a decisão por meio de suas redes sociais. "O Santos Futebol Clube e o atleta ...