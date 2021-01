Esporte Santos cobra providências da Conmebol sobre não utilização do VAR O documento santista foi direcionado ao presidente da entidade, Alejandro Dominguez, e ao responsável pela Comissão de Arbitragem da Conmebol, Wilson Seneme

O presidente do Santos, Andres Rueda, enviou nesta quinta-feira (7) ofício à Conmebol solicitando a tomada de providências sobre decisões da arbitragem no empate contra o Boca Juniors (ARG) no dia anterior, pela ida da semifinal da Libertadores. O principal questionamento do Santos visa entender o motivo pelo qual o VAR (árbitro de vídeo) não foi utilizado pelo á...