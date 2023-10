Entre a sexta-feira e domingo, 15, mais de 500 participantes disputaram as provas de resistência do Campeonato Brasileiro de Estrada, nas modalidades resistência e contrarrelógio, para definir os campeões nacionais das categorias masters e sub-30, masculino e feminino. O resultado inclui o primeiro campeão nacional de ciclismo da capital, com a medalha de ouro para Junio César, conquistada na master B2 (44 – 49), em matéria que pode ser conferida aqui.

Na sub-30, o matogrossense Ítalo Júnior Feleti ficou com o ouro após 2h37'59" de prova para os 108,5 km em que apenas 13 completaram a prova, incluindo o campeão tocantinense da categoria, Maicon Douglas, que chegou na 7ª posição.

Outro tocantinense que se saiu bem, após uma medalha de prata no contrarrelógio, Adarciley Silva, de Araguaína chegou em quinto na master C1 (50-54) em prova vencida pelo paulista André Orsalino, que venceu no sprint o brasiliense Juliano Augusto, prata, e o goiano Cristiano Cunha (Associação Alfa), o bronze, após 6 voltas e o tempo de 1h38"35.

Entre as mulheres, que tiveram as provas no domingo, a disputa mais emocionante se deu na B2, em que bicampeã, a carioca Paula Almeida, defendia a camisa azul mais uma vez. Quem se deu melhor no sprint final foi a baiana Cristiane Duque após 5 voltas e o tempo 1h39'32". Paula ficou com a prata e a brasiliense Kely Serafim, com o bronze.

A catarinense Karoline Meyer também se destacou ao ganhar o ouro no contrarrelógio e na resistência conquistado no sprint depois de percorrer 43,4 km em 1h21'54". Larissa Carvalho (MT) é a prata. O bronze ficou com Naura Rech (RS).

Todos os títulos

SUB 30 MASCULINO

Itálo Júnior (MT) Patricson Emanuel (BA) Anderson Lucas (SP)

MASTER A1 30-34 MASCULINO

João Matheus (MG) Geci dos Santos (BA) Vinícius Antônio (CE)

MASTER A1 30-34 FEMININO

Júlia Oliveira (GO) Sarah Pinheiro (RJ) Kelly Cristina (SP)

MASTER A2 35-39 MASCULINO

Adalberto Nascimento (RJ) Alan Pedrosa (GO) Willian Araujo (GO)

MASTER A1 30-34 FEMININO

Sheila Priscíla (MT) Jaquelini Pereira (SP) Maria Cecília (RN)

MASTER B1 40-44 MASCULINO

Fernando Vilela (DF) Pedro Barbosa (RJ) Fabiano Mota (RJ)

MASTER B1 40-44 FEMININO

Daniela Santos (GO) Flávia Real (RJ) Giselle Bertolotti (SP)

MASTER B2 45-49 MASCULINO

Junio César (TO) Robson Santos (DF) Vitor Meira (DF)

MASTER B2 45-49 FEMININO

Cristiane Duque (BA) Paula Almeida (RJ) Kelly Cristina (DF)

MASTER C1 50-54 MASCULINO

André Orsalino (SP) Juliano Augusto (DF) Cristiano Cunha (GO)

MASTER C2 55-59 MASCULINO

Roberto França (DF) Evânio Zimmermann (SC) Dagoberto Luiz (RS)

MASTER C 50+ FEMININO

Karoline Meyer (SC) Larissa Carvalho (MT) Naura Rech (RS)

MASTER D1 (60-64) MASCULINO

Geraldo Bandoch (SC) Alexandre dos Santos (RJ) Willians Sada (PR)

MASTER D2 (65+) MASCULINO