O atual campeão brasileiro de estrada na categoria sub-30 - título conquistado em Macaé no ano passado-, o paraibano de Olivedos Danrley Cavalcante, atleta desde 2014, desembarca em Palmas para defender a camisa no Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada (resistência e CRI - contrarrelógio) nas categorias master e sub-30, que será disputado de 13 a 15 de outubro.

No contrarrelógio da categoria sub-30, Guilherme Wisnieski também defenderá a camisa azul conquistada em Macaé. O atleta também conquistou o Gaúcho de contrarrelógio em 2019.

Os dois fazem parte do grupo de pelo menos 11 atuais campeões do ciclismo de estrada em categorias fora do grupo da elite do esporte, que estão inscritos para brigar pela camisa de campeão nacional, levantados pelo JTo na relação de mais de 500 inscrições confirmadas para a disputa em Palmas.

Entre as mulheres, um dos destaques é a carioca Paula Almeida Leal Costa de Campos (Elite Bike Rio), que vem de um bicampeonato na master B (45-49) na prova de resistência. Os títulos foram conquistados em 2021, em Goiânia (GO), e em Macaé (RJ) no ano passado. A ciclista tem no currículo ainda o Desafio do Tour do Rio em 2022 e também conquistou o título nacional do contrarrelógio em Goiás, em 2021.

Nesta modalidade e faixa etária, a atual campeã de CRI é Dhianah Santini de Oliveira Chachamovitz, também do Rio de Janeiro. A carioca também estará em Palmas para defender a camisa de mais rápida do país nesta faixa etária.

O Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada (resistência e CRI - contrarrelógio) nas categorias master e sub-30 é organizado pela Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC) com supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). Em 2022, a cidade recebeu as provas de CRI e de resistência das categorias elite e sub-23.

A prova de contrarrelógio será na sexta-feira a partir das 13h para todas as categorias. No sábado, pela manhã, disputam as categorias masculinas sub-30, master A2, B2 e D1 e D2.

No domingo, disputam a prova de resistência todas as femininas mais as masculinas A1, B1 e C1. A prova será em um circuito de 10 km na rodovia TO-050/010, no km 1 na altura da Avenida JK. A entrada é franca. Mais de 350 estão inscritos na prova de resistência e mais de 170 no contrarrelógio, ultrapassando as 500 inscrições de 25 estados brasileiros.

Anfitriã da prova, a Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC) tem 70 ciclistas inscritos, seguida pela Federação Paulista, com 43, Rio de Janeiro com 35 e as federações Metropolitana de Brasília e a Goiana, ambas com 28 inscritos.

Atuais donos da camisa nacional inscritos para o Brasileiro de Palmas

Prova de Resistência

José Danrley Cavalcante dos Santos (Avulso) -Sub-30 - Paraíba

Fabiano dos Santos Mota (UCRJ/Turim) – Master B1 (40-44) – Rio de Janeiro

Pedro Paulo Barbosa (Avulso) – Master B1 (40-44) – Rio de Janeiro

Paula Almeida Leal Costa de Campos (Shop Team) - Master B2 (45 a 49) – Rio de Janeiro

Prova de contrarrelógio

Dhianah Santini de Oliveira Chachamovitz – Master B2 (45-49) - Rio de Janeiro

Guilherme Wisnieski – Sub-30 - Rio Grande do Sul

Geci dos Santos Rocha – Master A1 (30-34) - Bahia

Tiago Alves da Silva – Master B1 (40-44) – Minas Gerais

Alexandre Silva Cardoso (Brasil Costelo Team) – Master B2 (45-49) – Espírito Santo

Frederico Peres – (Indaiatuba Cycling Team) Master C1 (50-54)- São Paulo

Roberto França Domingues Filho – Master C2 (55-59)- Brasília (DF)